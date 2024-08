Gilmour-Napoli, ci siamo! Lo scozzese ha firmato il contratto con gli azzurri

Ormai ci siamo: Billy Gilmour sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista classe 2001 ha svolto le visite mediche direttamente in Inghilterra nel tardo pomeriggio, per poi chiudere con la dirigenza partenopea. In attesa dell'annuncio da parte del club e del presidente Aurelio De Laurentiis, i tifosi possono stare tranquilli perché lo scozzese ha già firmato il contratto che lo lega agli azzurri. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.