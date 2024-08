Gilmour-Napoli, è fatta! Ok del Brighton: accordo da 18mln, già pianificate le visite

Ci siamo per l'arrivo di Billy Gilmour al Napoli. Affare da 17-18 milioni complessivi, bonus inclusi. Visite mediche per l'inizio della prossima settimana. Il giornalista Fabrizio Romano parla di "accordo verbale" tra i due club. Dunque positivo per ora il viaggio inglese del ds azzurro Giovanni Manna.

Matteo Moretto di Revelo, invece, aggiunge che è arrivato finalmente il via libera da parte del presidente del Brighton. Si sta dunque sbloccando il mercato del Napoli con l'ufficialità di Neres e ora l'accordo per Gilmour. Aspettando Lukaku...

🚨 Napoli reach verbal agreement with Brighton for Billy Gilmour! Final details to be sorted and then done.



Package around €17/18m, add-ons included.



Understand Napoli have started plans for Billy to travel and do medical tests early next week. 🛩️🇮🇹



Here we go, soon. ⏳ pic.twitter.com/aihsEeuMhz