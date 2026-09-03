Napoli lento? Auriemma: "Preparazione diversa da Conte, con Allegri bisogna aspettare"

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Raffaele Auriemma analizza il Napoli tra presente e futuro: anno di transizione, responsabilità di ADL e il metodo di Massimiliano Allegri

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto a Stile TV nel corso di Salite sulla Giostra, ha commentato il momento del Napoli e le prospettive future della rosa. Di seguito le sue parole: "Questo è un anno di transizione e può andare come può andare, bene o non bene. Ma poi bisogna pensare al futuro, perché comunque hai tanti calciatori ultratrentenni che non è che chiudono la loro carriera a gennaio: la chiuderanno quando avranno 35 o 36 anni. Molte delle responsabilità le ha De Laurentiis per le scelte che ha fatto, non ultima quella di confermare Antonio Conte per il secondo anno".

Napoli, cambio modulo in vista? Il parere di Auriemma

"Il Napoli così com'è adesso è creato per il 4-2-3-1, se vuoi sfruttare Vergara e De Bruyne. Altrimenti devi adattare loro e altri calciatori. Ma io mi chiedo, ma Politano che stiamo dicendo tutti che è in affanno, può fare tutta la fascia su e giù nel 3-4-3 o 3-5-2? Io spero di sì, ma temo che non ce la faccia. Anche perché quest'anno la preparazione è stata diversa. Il metodo Conte portava la squadra a essere esplosiva da subito. Con il lavoro di Allegri e degli altri allenatori bisogna aspettare un po', infatti avete visto il Napoli un po' lento, perché non ha fatto carichi ma solo lavoro a secco alternato con il pallone. Quindi io la difesa a 3 non la farei".