Giuntoli a Dazn: “Fare bella figura e se è possibile vincere. Il favorito spesso non vince? Non rispondo a Mou”

Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Ci sono tanti impegni, come quelli già passati. Dobbiamo guardare di partita in partita, fare una bella figura e se è possibile anche vincere".

Kvaratskhelia tra i più in mostra? "Secondo me è riduttivo parlare dei singoli, la squadra sta facendo molto bene e sta seguendo quello che chiede il mister”.

Mourinho ha detto che spesso il favorito perde, cosa risponde al portoghese? “Noi non rispondiamo pensiamo a noi stessi, pensiamo a fare la prestazione e fare il risultato. In questo momento non bisogna fare dei parziali o rispondere a qualcuno, dobbiamo solo continuare a crescere”.