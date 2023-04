Giuntoli a Dazn: "Osimhen fuori? Sono tutti importanti. E Simeone non è solo un vice"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Milan di questa sera.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Milan di questa sera: "Una partita molto complicata come all'andata, tra due squadre che stanno facendo molto bene. I nostri ragazzi entreranno in campo e daranno il massimo per la città e per la società. Osimhen è importante come altri, ho pensato la stessa cosa quando si è fatto male Raspadori.

Contiamo su di loro. Simeone vice Osimhen? Parlerei di un altro titolare. Sta facendo benissimo come gli altri e siamo convinti che possa fare bene come ha sempre fatto".