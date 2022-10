Giuntoli a Mediaset: "Juve? Felicissimo con ADL, non penso ad altro! Su Kvara..."

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro l'Ajax in Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro l'Ajax in Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset: "Siamo molto contenti di quest'inizio, speriamo di continuare, vogliamo continuare. Siamo molto contenti".

Quanto sono stati importanti le scelte di mercato? "In questo momento le cose ci stanno dando ragione, ma nel calcio la differenza si fa solo con la continuità. Il mister sta lavorando bene, così come le squadra, bisogna continuare così. Con grande serenità, siamo contenti di quanto fatto finora ma non ci accontentiamo".

Vi aspettavate quest'impatto da Kvaratskhelia? "Contavamo che facesse così bene. Ci stavamo dietro da tanto, ne abbiamo approfittato in inverno, quando non c'era il mercato, siamo stati bravi e fortunati. Ma dobbiamo dare merito a tutti i ragazzi, al mister. Stanno facendo qualcosa di importante, ma bisogna rimanere con i piedi per terra e continuare a fare bene".

Cosa può dire in merito alle voci che lo accostano alla Juventus? "In questo momento io sono felicissimo di stare a Napoli. Ho due anni di contratto e un rapporto straordinario con la famiglia De Laurentiis e l'amministratore delegato Chiavelli. Sono felicissimo con loro, li ringrazio e non sto pensando ad altro".