Giuntoli a Mediaset: "Rinnovo Mertens, ne parleremo a fine stagione. Mercato? Siamo completi"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Mediaset: "Mertens rinnova? Dobbiamo pensare al presente, un presente che ci ha visto in difficoltà per le assenze, ma la squadra sta reagendo bene e andiamo avanti così. Ne parleremo alla fine.

Altri rinforzi? Siamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam, tenendo conto anche il rispetto del bilancio saremo vigili sulle occasioni che possono esserci. Stiamo valutando delle occasioni, abbiamo avuto la defezione di Manolas e siamo subito intervenuti con Tuanzebe, poi aspettiamo i rientri dal Covid e dalla Coppa d'Africa per fare un cammino al nostro livello

Chi toglierebbe alla Fiorentina? E' una buonissima squadra, il valore aggiunto è sicuramente il loro allenatore, poi in particolare dire Vlahovic è facile, può farti gol in qualsiasi situazione".