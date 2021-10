Giuntoli a Sky: “Insigne vuole restare, stiamo parlando con l'agente. Turnover? In campo la miscela giusta”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel pre-partita della gara con il Legia Varsavia. “Il nostro mister è stato chiaro prima della partita dicendo che sceglieva i titolari per vincere questa partita ed è veramente cosi. Ti rendi conto degli affaticati, dell’aspetto mentale, m morale e della voglia di riscatto di qualcuno perchè quando si vince una partita c’è sempre qualcuno che fa molto bene e qualcuno che fa un pochino meno bene. Quindi l’allenatore sa di volta in volta scegliere la miscela giusta per portare a casa il risultato. Questa è la verità, poi io penso che quando una squadra gioca sempre con gli stessi si creano dei meccanismi per cui quella squadra a dritta e qui di quando si devono mettere dei giocatori che non fanno parte di quei meccanismi poi si possono fare dei danni.

Sulle scelte di Spalletti e su Mertens titolare: “Noi crediamo che sia una pedina fondamentale. Viene da un infortunio lungo e ci vorrà un pochino per ritrovare quella brillantezza necessaria per fare la differenza. Però crediamo fortemente in lui e già da stasera speriamo che faccia qualcosa di importante.

Su Insigne: “Il club ha i suoi parametri, Lorenzo è il nostro capitano. Noi vogliamo che resti, lui pure perchè è napoletano. Stiamo parlando con il suo agente e non ci faremo turbare da vari discorsi. Se l’agente va nella sede dell’Inter a parlare di Lorenzo probabilmente avrebbe potuto fare in modo diverso. Se è andato a parlare lì è stato per altro”.

Il mister cerca di dare la giusta impronta e con le cinque sostituzioni si può far rifiatare qualcuno, anche per 20 minuti come capita con Insigne. Spalletti cerca sempre di mantenere uno zoccoko duro per tenere la astuta di grande livello.

Su Meret: “Oggi è titolare, domenica è stato fuori per scelta tecnica. Anche il mister lo alternerà come fa con gli altri e come fatto gli altri anni. E’ sereno”.