Giuntoli a Sky: "Mi aspetto che i nuovi non si facciano intimorire dall’ambiente. Il Milan? Ci pensiamo da domani"

Ospite di Sky Sport Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato nell'immediata vigilia del match contro i Rangers: "Miglior Napoli possibile in campo? In questo momento si sono fatte delle valutazioni per cui la stanchezza non dovrebbe farla da padrone. Quindi cercheremo di fare una grande prestazione e risultato.

Cosa mi aspetto dai nuovi stasera? Mi aspetto che non si facciano intimorire dall’ambiente, che pensino a giocare e facciano il calcio che hanno dimostrato di saper fare.

Il campionato può condizionare in questo momento? In questo momento non dobbiamo pensare neanche che i Rangers non hanno giocato domenica. Al Milan ci pensiamo solo da domani. Da loro mi aspetto una gara intesa, con grande foga e con una discreta qualità".