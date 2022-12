Gli auguri di ADL: "Lasciamoci dietro guerra, Covid e tragedie! Col Napoli cose entusiasmanti, vi auguro..."

Sui social gli auguri di Aurelio De Laurentiis in vista del 2023

Sui social gli auguri di Aurelio De Laurentiis in vista del 2023. Ecco i suoi tweet: "Desidero fare i miei auguri più sinceri a tutti per un 2023 che raccolga quello che di buono c’è stato nell’anno che si sta concludendo e lasci per strada ciò che ci ha atterriti. La guerra, innanzi tutto, con le sue atrocità sulla gente uccisa dalle bombe e dai combattimenti, ma anche dalle conseguenze indirette ma altrettanto terribili come la crisi economica, l’ondata di profughi, l’incertezza generale che regna sul mondo. E poi il Covid, che non è certo scomparso e che purtroppo si sta riproponendo con forza. Senza dimenticare la tragedia di Ischia. Ma il 2022 ha avuto anche segnali positivi. La nostra economia cerca di rialzare la testa.