Gli incredibili numeri dell'Empoli che diventa Real col Napoli: squadra più battuta e striscia aperta

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 11:00 In primo piano

"Ho letto che storicamente Empoli è sempre stato un campo difficile, la storia va rispettata ma bisogna essere pronti a scriverne altre". Anche Antonio Conte in conferenza stampa ha citato i precedenti a dir poco negativi ad Empoli (ma che spesso ha giocato brutti scherzi anche al Maradona). Ed in effetti andando ad approfondire i numeri della sfida, i dati sono clamorosi considerando il livello storicamente diverso delle due squadre.

L’Empoli ha vinto ben 8 delle 22 sfide contro il Napoli in Serie A (a cui vanno aggiunti anche 5 pareggi) e contro nessuna squadra i toscani hanno ottenuto più successi in Serie A (a quota otto anche Torino e Cagliari). I partenopei sono anche la formazione contro cui l’Empoli ha realizzato più gol nel massimo campionato (ben 30), raccontano i colleghi di Opta. Restando agli ultimi anni: l’Empoli ha vinto cinque delle ultime sette partite contro il Napoli in Serie A (due nella scorsa stagione), ed il Napoli ha vinto solo 2 delle 11 trasferte ad Empoli.