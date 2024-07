Greenwood, c'è la deadline: il Napoli prepara l'offerta ma serve prima cedere. Le cifre

vedi letture

E’ una corsa fatta di sorpassi e controsorpassi, di spintoni e sgambetti, di dispetti. Greenwood e lo United da giorni sarebbero pronti a decidere

Negli ultimi giorni è tornato fortemente in auge il nome di Mason Greenwood. L'esterno offensivo del Manchester United è in uscita e il club azzurro, fiutando l'occasione di mercato, è tornato a pensarci. Ma ancora non ha effettuato la sua offerta, come scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport:

"Il Napoli sonda ma non affonda, ha il mercato delle uscite bloccato, può offrire 30 milioni con percentuale di rivendita bassa. Lotito è pronto a pagare e a chiudere, sa di avere la disponibilità di Greenwood, concessa però a tutti i club che lo stanno cercando. E’ una corsa fatta di sorpassi e controsorpassi, di spintoni e sgambetti, di dispetti. Greenwood e lo United da giorni sarebbero pronti a decidere, prima entro venerdì, adesso entro domani".