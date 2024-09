Hamsik: "ADL merita solo applausi! Calzona mi voleva, ho fatto un'altra scelta. Su McTominay..."

"Penso che De Laurentiis vada solo ringraziato per quello che ha costruito partendo dal fallimento. Ha iniziato da zero e ha creato un club e una squadra vincenti, conquistando il terzo scudetto dopo Maradona. Dopo 33 anni. Merita solo applausi". Parla Marek Hamsik. Lo fa al Corriere dello Sport. Un bilancio dei vent'anni di Adl partendo dalla sua esperienza ma anche dal Napoli di oggi e di ieri.

Calzona l’avrebbe voluto con sé, da collaboratore tecnico, anche al Napoli.

"Feci un’altra scelta, volevo restare con la mia famiglia e i miei figli. Volevo curare la mia Academy. L’esperienza con lui in nazionale, però, è fantastica: sto imparando tanto, lo seguo, apprendo. È un maestro, un modello e un amico insieme. Bravissimo anche nella gestione del gruppo. Sono felice dei suoi successi, ma Francesco non ci pensa e non si ferma mai. Non vuole fermarsi, solo migliorare".

Si parlava di Zielo come suo erede. Ora può esserlo McTominay?

"Sì, potrebbe, è un centrocampista offensivo che come me ama inserirsi e fare gol. Vediamo, dipende dal modulo. Però è un nome forte, l’ha dimostrato con lo United e in nazionale. Un valido cambio per Lobo e Anguissa".