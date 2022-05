Hamsik: "Mi volevano Juve, Milan e Inter, ma rinnovai 5 volte in 12 anni: penso sia record!"

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, l'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha confessato di essere stato cercato da diversi club, dalla Juve al Milan, quando era a Napoli.

Allegri l’ha cercata per portarla al Milan, nel 2011.

"Vero"



E la voleva anche alla Juventus.

"Confermo. E adesso posso rivendicare con orgoglio che la stima di un allenatore di questo spessore mi ha fatto enormemente piacere. Non gli ho mai parlato direttamente ma sapevo che mi considerava degno di giocare con lui e che ne sarebbe stato contento".



Mazzarri l’avrebbe trascinato all’Inter, dove già l’avrebbe voluto Moratti.

"Non posso smentire. Ma io non ho mai pensato di lasciare Napoli, non sarei mai andato a giocare in un’altra squadra italiana. Non ci sarei riuscito. Non ce l’avrei fatta".

Dall’estero arrivarono segnali dal Real e dal Chelsea.

"Non ricordo... È il passato. Io avevo Napoli e se qualcuno pensa che porti con me qualche rimpianto è fuori strada. Ho rinnovato per cinque volte in dodici anni, penso sia un record. Ci volevamo e ci vogliamo bene. De Laurentiis me ne ha voluto e non mi avrebbe ceduto, se non per una cifra pazzesca: gli avrebbero dovuto dare tanti soldi, ma tanti".