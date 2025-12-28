Hojlund a DAZN: "Tre punti importanti. Il mio prime? Ogni stagione ha la sua storia"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli autore della doppietta vincente contro la Cremonese ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto 2-0 allo Stadio Zini:

Avevi mai fatto doppietta di destro?

"Certo, non succede molto spesso. Tre punti importanti da portare a Napoli".

Ti senti nel tuo momento migliore della carriera?

"Ogni stagione ha la sua storia. Adesso sto giocando con giocatori veramente forti, come Politano. Ogni tanto quasi si svaluta, ma è veramente forte".