Radio TN Giovane-Napoli, da Verona: "Non era pronto subito, ma diventerà fortissimo"

Daniele Najjar, Tmw Hellas Verona, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Giovane? Il Napoli ha fatto benissimo a investire quei soldi su di lui, ma ha fatto meno bene se serviva un giocatore pronto per prendersi sulle spalle una squadra così importante. Un conto è stare nel Verona e sbagliare anche qualcosa e le critiche svaniscono subito, a Napoli le pressioni sono differenti.

Lui tra l'altro ha fatto sei mesi buoni, neppure ottimi, con anche tante partite sbagliate dopo essere rimasto fermo quasi un anno fermo in Brasile. Ha segnato tre gol, non dieci. Ma se gli danno tempo, il Napoli scoprirà un giocatore che ha grandi mezzi, che non butta mai via un pallone e che ha un grande tiro. Sono molto curioso di scoprire che cosa potrà diventare nel Napoli. Ma, ripeto, sono sicuro che diventerà un giocatore di alto livello. Lui mi è sempre sembrato un giocatore innamorato del pallone".