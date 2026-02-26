Futuro Spalletti, Chiellini lo blinda: "Nessun dubbio, formalizzeremo a tempo debito"

vedi letture

Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, ieri sera ha parlato a Prime Video dopo l'uscita della Juventus dalla Champions League: "Spalletti? Penso sia giusto che venga a parlare la società. Siamo delusi ma orgogliosi per quanto mostrato anche per il feeling creato. Dobbiamo risvoltare. Abbiamo sbagliato una partita e trenta minuti e mezzo. Aggiungiamo la gara con il Napoli ma la squadra c'è, rimane rammarico. Non siamo fortunati sugli episodi ma siamo avanti".

Parli di Kelly immagino. "Per fortuna non ero Kelly".

Lettura sbagliata in una partita delicata. "C'è poco da commentare".

Questa partita è una risposta che dà fiducia anche alla società. "Deve dare fiducia ai giocatori in primis e all'allenatore. Quando sei lì ti fai prendere dalla mancanza di fiducia, abbiamo perso 4 delle ultime 5 partite ma le prestazioni sono diverse. Ora avremo dodici partite che mancano fino alla fine e ci giochiamo tanto. La squadra c'è, ne ha dato dimostrazione oggi. E' un percorso di crescita".

Eravate superiori al Galatasaray. C'è qualche altro rimpianto? "No, aspettiamo di finire. Siamo partiti con partite difficili, abbiamo vinto a Bodo e abbiamo visto ieri con l'Inter quanto sia difficile da affrontare. Abbiamo battuto il Benfica, dispiace perché l'obiettivo è esserci sempre agli ottavi. E' il tempo di ripartire dalle cose buone dopo le ultime due settimane difficili".