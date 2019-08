Hysaj, l'addio sfumato e le richieste altissime del Napoli: nessuno sconto dal club

(di Arturo Minervini) - Ancora tu… Ma non dovevamo vederci più? Che strano il calciomercato, le dinamiche, gli interessi, le valutazioni che mutano più del meteo in un pomeriggio di tardo agosto. Il Napoli ed Elseid Hysaj si guardano negli occhi in questo periodo di fine mercato e si scoprono incredibilmente meno lontani.

“Voglio vincere trofei, ho bisogno di un’altra piazza’. Parlava così l’albanese lo scorso 30 maggio, aprendo chiaramente all’addio all’azzurro al termine di una stagione non certo esaltante per lui, la prima alla corte di Ancelotti dopo l’ottimo triennio da fedele scudiero di Maurizio Sarri. Un rendimento, quello con Sarri, che aveva portato ad una crescita importante del cartellino classe ’94, per il quale il Napoli la scorsa estate aveva respinto proprio l’assalto dell’ex tecnico che voleva portarlo a tutti i costi al Chelsea.

Nessuno sconto. La situazione di Hysaj è più semplice di quanto si possa pensare: il Napoli lo valuta una cifra molto alta, sicuramente superiore ai 20 milioni e molto vicina ai 25, ed offerte a quelle cifre non ne sono pervenute. La scelta del club, dunque, è stata quella di non forzare l’addio di un ragazzo ancora molto giovane e che può comunque rappresentare un’alternativa di sistema al calcio di Ancelotti. Altro elemento da non sottovalutare: Hysaj può giocare sia a destra che a sinistra ed è chiaro che la società per tutte queste considerazione non abbia fatto sconti.

"Non credo resterà, è finito il suo tempo al Napoli!”. Parlava così il 24 luglio scorso Mario Giuffredi, agente dell’ex Empoli, disegnando uno scenario ormai mutato per ammissione dello stesso Giuffredi. Come detto in avvio, il mercato è fatto di istanti, di tessere che non sempre possono incastrarsi nella tempistiche che spereresti. Così il Napoli ha tenuto duro, in attesa che a gennaio qualcuno si renda conto di aver bisogno di uno ‘specialista’ della corsia come Elseid. Ed a quel punto il Napoli potrà alzare la voce e pretendere la cifra richiesta per cartellino di Hysaj che continua ad avere grande considerazione in diversi club, sia italiani che esteri. Ogni cosa ha il suo tempo, per Elseid il tempo dell’addio non è ancora maturo…