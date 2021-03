ADL ed il collegamento via Skype nel pre-gara: la reazione dello spogliatoio

Il volto tirato di Rino Gattuso, a fine gara, ne spiega per bene la tensione accumulata nel corso dei 96 minuti. Si parla della prima volta contro il Milan di Rino Gattuso sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche un curioso retroscena su Aurelio De Laurentiis: "La prima volta da avversario in quello che è stato il suo stadio per 15 lunghi anni (13 da calciatore e 2 da allenatore) non avrebbe potuto avere un epilogo migliore. Fino a ieri sera, non aveva ancora conosciuto l’emozione di sedere in panchina e di sfidare il suo passato. E lo ha fatto sapendo che soltanto vincendo avrebbe potuto tenere in piedi l’impegno di riportare il Napoli nell’Europa dei grandi.

Pochi minuti prima dell’inizio della partita, Aurelio De Laurentiis s’è voluto collegare via Skype con il tecnico e coi giocatori per far sentire loro la propria vicinanza e per incitare il gruppo a non mollare. Il messaggio del presidente è stato commentato positivamente da tutto lo spogliatoio".