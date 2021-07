CdM - ADL attende Insigne: rapporto diretto, non vuole intermediazioni e contatti con l'agente

Il rinnovo di Lorenzo Insigne a cifre superiori (rispetto ai 4,5 milioni che Insigne percepisce) non è contemplato, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che ADL attende anche una dimostrazione di "senso di appartenenza" per un napoletano nato e cresciuto nella sua terra. Non c'è stato un dialogo perché - si legge - certe cose nascono anche guardandosi in faccia: "Sta aspettando, dunque. Senza farsi condizionare però dall’eventuale scadenza e quindi dalla possibilità di perdere il giocatore a parametro zero. «Questo non è un discorso che mi interessa», lo ha ribadito a più riprese nelle ultime settimane e senza mezzi termini. E ha anche aggiunto che se vuole diventare una bandiera, una soluzione si trova. Non vuole intermediazioni, non cerca contatti con l’entourage del giocatore. Con Insigne, negli anni, il rapporto è stato diretto. E così deve continuare".