CdM annuncia: "Salgono quotazioni di Allegri! Sta prendendo in considerazione offerta del Napoli"

Ultime sulla panchina del Napoli con l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che rilancia il nome di Massiimliano Allegri: "Nelle ultime ore sono salite le quotazioni del nome più ambizioso: ex Milan e Juve e in pole per la panchina del Real Madrid. Con Allegri il rapporto è sempre stato frequente e di grande stima. La sfida Napoli può essere affascinante e Max, da due stagioni fermo, la’ha presa in considerazione".