Cdm - Cautela per Osimhen: c'è ottimismo per il recupero, cosa serve per vederlo in campo

Stamane nell’ultima rifinitura sarà sciolto il dubbio relativo a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ieri ha fatto allenamento personalizzato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stamane nell’ultima rifinitura sarà sciolto il dubbio relativo a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ieri ha fatto allenamento personalizzato, l’obiettivo è smaltire l’affaticamento all’adduttore sinistro che l’ha limitato dopo la vittoria sul campo della Lazio. In casa Napoli c’è ottimismo, Osimhen scalpita per giocare ma lo staff di Spalletti vuole procedere con la massima cautela per evitare ripercussioni in un momento delicato della stagione, con tanti impegni ravvicinati. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.