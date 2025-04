CdM - Conte pensa anche al cambio modulo: la decisione su Neres e Raspadori

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:12 In primo piano

Avanti con il 4-3-3. Al massimo il sistema di gioco sarà cambiato a gara in corso. E dunque avanti con David Neres titolare e Giacomo Raspadori dalla panchina. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Si dovrebbe andare avanti sulla traccia del 4-3-3 con Neres sul fronte sinistro dell’attacco, Conte insiste sul talento brasiliano, vuole riportarlo in condizioni brillanti, ai livelli raggiunti prima dell’infortunio, Raspadori è un’arma dalla panchina anche per cambiare sistema di gioco.

Contro il Milan Neres ha realizzato degli spunti, a Bologna ha sbagliato qualche scelta nell’ultimo terzo di campo durante il primo tempo ed è calato come tutta la squadra nella ripresa", si legge sul quotidiano.