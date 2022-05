CdM - È ADL lo 'sponsor' di Bernardeschi: patron affascinato dall'ex Juve

"L’idea è tornata, lo stesso De Laurentiis è affascinato dallo scenario, ne ha parlato venerdì scorso nel summit con Chiavelli"

TuttoNapoli.net

C’è un nome che stuzzica il Napoli sul mercato, è quello di Federico Bernardeschi, che a fine contratto ha lasciato la Juventus. A scrivere dell'interesse del Napoli per l'esterno svincolatosi dai bianconeri è l'edizione odierna del Correre del Mezzogiorno: "Non è la prima volta che l’ex Viola finisce nei pensieri azzurri, ad agosto 2020 a Castel di Sangro De Laurentiis ne parlò con il compianto Mino Raiola in un colloquio ad ampio raggio su Manolas, Lozano e tutti i suoi assistiti".

Sponsor De Laurentiiis

"L’idea è tornata, lo stesso De Laurentiis è affascinato dallo scenario, ne ha parlato venerdì scorso nel summit con Chiavelli, il direttore sportivo Giuntoli e il responsabile dello scouting Maurizio Micheli. Il patron del Napoli ha avuto anche un pensiero che coinvolge l’aspetto tattico, lo immagina un nome spendibile non solo sulle corsie esterne dell’attacco in caso di uscite, ma anche nella zona centrale, tra le linee o addirittura come «falso nueve», con una soluzione più atipica per la carriera di Bernardeschi".