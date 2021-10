CdM - Infortunio lieve per Osimhen: oltre al derby al massimo salterà il Legia Varsavia per precauzione

Il fastidio l'aveva avvertito già sette giorni fa, a Roma, ma l'aveva gestito bene. Così Victor Osimhen è andato in campo anche nel successo col Bologna. Ma poi ha accusato di nuovo un dolore al polpaccio che l'ha costretto a lasciare anzitempo l'allenamento e a saltare il derby con la Salernitana. Non è un infortunio grave, per cui al massimo dovrebbe saltare un paio di partita. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Il risentimento muscolare all’altezza del polpaccio destro. I primi esami compiuti in acuto hanno evidenziato un problema lieve, Osimhen non è partito per la trasferta di Salerno e potrebbe saltare a livello precauzionale solo la trasferta di Varsavia. Sono valutazioni che si faranno monitorando l’evoluzione del fastidio, conteranno le sensazioni di Osimhen e gli esami che ripeterà oggi, a 24 ore dal risentimento muscolare".