CdM - Insigne, rinnovo non decolla: per ADL sono più importanti le esigenze di bilancio

Focus dettagliato sul futuro di Lorenzo Insigne sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. La difficoltà per quanto riguarda il rinnovo del contratto sta nel compromesso che le parti non hanno raggiunto, e nonostante il dialogo positivo tra presidente e entourage del calciatore - si legge - la trattativa stenta a decollare.

Nel dettaglio: "Le cifre: Insigne guadagna cinque milioni a stagione, il club si è detto disposto a rinnovargli il contratto per altri cinque anni (il capitano arriverebbe a 35 anni) a tre milioni e mezzo, con una decurtazione significativa dello stipendio. Poi, certo, ci sono i bonus. La società riconosce al giocatore tutti i meriti, ma ritiene prioritarie le esigenze di bilancio".

Insigne, dunque, si concentra sul campo, in attesa di novità sul futuro. Vorrebbe restare ma alle proprie condizioni e al momento non ci sono i presupposti per la fumata bianca. C'è ancora tempo per raggiungere un'intesa.