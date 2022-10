Cdm - Lobotka ad un passo dal rinnovo: incontro positivo con agente ad Amsterdam, i dettagli

Molto vicino il rinnovo di contratto per Stanislav Lobotka, uno dei leader tecnici del Napoli di questa stagione

Molto vicino il rinnovo di contratto per Stanislav Lobotka, uno dei leader tecnici del Napoli di questa stagione. Tutti i dettagli arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che scrive: "Va avanti in maniera spedita la trattativa per Lobotka, l’idea è allungare il contratto fino al 2028. Ad Amsterdam c’è stato un incontro proficuo con il suo entourage, i colloqui continuano e la prossima settimana potrebbe esserci un altro appuntamento".