CdM - Lozano out un mese, due big match per il possibile rientro

Una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro che terrà fuori dal campo di gioco Hirving Lozano per almeno un mese. Arrivano conferme sulle prime stime relative all'assenza del messicano, che dovrebbe provare a rientrare nella prima metà del mese di marzo.

Questo è quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che sulle condizioni dell'ex Psv Scrive: "Per Lozano lo stop è più lungo, il Chucky ha rimediato una distrazione muscolare di secondo grado al bicipite femorale destro, non ci sarà per almeno un mese, il suo rientro è previsto nella prima parte del mese di marzo".

Ricordiamo che in quel periodo della stagione il Napoli ha in calendario due gare decisive: il 14 marzo si gioca a San Siro la sfida al Milan e il 21 invece quella all'Olimpico contro la Roma.