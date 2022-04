CdM - Mario Rui, futuro in bilico? Sarà lui a decidere se restare o andare via

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che elogia il lavoro del laterale portoghese dopo l'ottima prova contro l'Atalanta

"Non passa un’estate che i tifosi azzurri non invochino un terzino sinistro per puntellare la rosa, ma chiunque arrivi dovrà fare i conti con Mario Rui". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che elogia il lavoro del laterale portoghese dopo l'ottima prova contro l'Atalanta. Si parla di futuro col suo destino in bilico, il giornale ricorda che il portoghese "ha il contratto in scadenza nel 2025 e il Napoli può contare su un terzino molto migliorato con la cura Spalletti".

Cosa succederà la prossima estate? "Ora dovrà essere lui a decidere se restare o meno. Perché l’anno prossimo, nella rivoluzione annunciata, lui potrebbe essere uno dei punti fermi dello scacchiere azzurro. Le vie del mercato, però, sono infinite e sicuramente Mario Rui avrà i suoi estimatori".