CdM - Mertens verso l'addio: lui spera di restare, ma non ci sono più segnali dal Napoli

Dries Mertens può lasciare il Napoli a fine stagione. I segnali vanno nella direzione di un’esperienza che sembra volgere al termine

Dries Mertens può lasciare il Napoli a fine stagione. I segnali vanno nella direzione di un’esperienza che sembra volgere al termine, lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che prova a spiegare i motivi del possibile addio: "Mertens ha pubblicamente dichiarato di essere pronto a tagliarsi l’ingaggio ma dal Napoli non sono arrivate proposte. I conti per il futuro non sono ancora definitivi, c’è la variabile fondamentale della qualificazione alla Champions League ancora da conquistare che incide tantissimo sulle prospettive economiche del Napoli.

Il club di De Laurentiis ha un’opzione unilaterale che scade a fine giugno per prolungare l’intesa con Mertens, ovviamente la base di partenza per discuterne è un fortissimo taglio allo stipendio di 4,5 milioni di euro previsto dal contratto in scadenza a giugno. Il Napoli ha il tempo dalla sua parte ma siamo a marzo e non si notano segnali della formulazione di un nuovo matrimonio".