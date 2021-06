Cdm - Niente grandi plusvalenze: il mercato del Napoli sarà di idee e soluzioni low-cost

Senza grandi plusvalenze è difficile immaginare movimenti in entrata a breve, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che l'eccezione è solo per qualche soluzione low-cost per colmare i vuoti lasciati dalle partenze di Hysaj, Maksimovic e Bakayoko. Non ci sono infatti proposte congrue per Koulibaly e Fabian e quindi la società partenopea lavora su idee a basso costo, sfruttando tutto il tempo a disposizione. La priorità sulla fascia sinistra è Emerson Palmieri, il Napoli ragiona con il Chelsea su un acquisto a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto (le alternative sono Nuno Tavares del Benfica, Tsimikas del Liverpool e Mandava del Lille mentre per il mediano Basic del Bordeaux è una pista molto concreta e c’è già l’intesa di massima con l’agente Adrian Aliaj.