Cdm - Osimhen, ancora un infortunio in nazionale! L'obiettivo è l'andata dei quarti

Il Napoli ha perso Victor Osimhen a undici giornate dalla fine del campionato e con la doppia sfida valida per i quarti di Champions contro il Milan all’orizzonte, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando della lesione distrattiva del nigeriano: "Il forte rischio è che possa saltare anche la gara d’andata dei quarti di finale di Champions a San Siro; si controllerà costantemente il percorso di riabilitazione per capire le risposte dei muscoli sollecitati. L’obiettivo è averlo a piena disposizione almeno nella sfida di ritorno contro il Milan, se non riuscirà nel complesso recupero lampo per il match del 12 aprile a San Siro.

Ancora una volta sono fatali gli impegni della Nazionale nigeriana: tre anni fa per un infortunio si fermò al braccio dovette fermarsi per quattro mesi, in due occasioni è rientrato in Italia con un tampone positivo al Covid-19. Stavolta dopo le due sfide contro la Guinea Bissau, in cui è stato impiegato per 180 minuti, ha rimediato il secondo infortunio muscolare della stagione. Si fermò a settembre contro il Liverpool, la diagnosi in quel caso fu più pesante: lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Toccherà ancora al Cholito, match-winner all’andata a San Siro, colmare il vuoto lasciato da Osimhen con il rientrante Raspadori importante arma a gara in corso".