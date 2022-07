Cdm - Ramadani punta ad 8mln l'anno: ADL offre 5+1 ed attenderà KK in ritiro

Il patron del Napoli dovrebbe rientrare domani in Italia ed è atteso martedì a Dimaro; Koulibaly, invece, dovrebbe arrivare giovedì

Un incontro vis a vis, come piace a De Laurentiis: soltanto così può sbrogliarsi il caso Koulibaly, scrive il Corriere del Mezzogiorno, sottolineando che Spalletti considera la sua permanenza come condizione indispensabile per una stagione serena e all’altezza delle aspettative:

"Il patron del Napoli dovrebbe rientrare domani in Italia ed è atteso martedì a Dimaro; Koulibaly, invece, dovrebbe arrivare giovedì. La proposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di base fissa più 1 di bonus. Sarebbe comunque un passo indietro per Koulibaly a livello economico, visti i 6 milioni netti di base fissa previsti dall’attuale contratto. Il suo agente Ramadani sonda le opportunità, garantire attraverso un trasferimento (anche a scadenza fra un anno) un ingaggio più alto è la sua missione principale: Kalidou in una big europea potrebbe arrivare anche ad un ingaggio di 8 milioni di euro. Una svolta potrebbe arrivare nel summit con De Laurentiis. Un appuntamento senza intermediari, tra presidente e capitano in pectore per scrivere il futuro di Koulibaly, l’ultimo leader del Napoli orfano di Mertens e Insigne".