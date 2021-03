Cdm - Self control e ottimi risultati in Europa: Fonseca è tra i preferiti di ADL

La Roma per la Champions può percorrere due strade (la vittoria dell’Europa League dà infatti l’accesso diretto) mentre Gattuso di strade ne ha soltanto una dopo l'uscita col Granada, ricorda il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che proprio Fonseca è osservato da De Laurentiis: "Fonseca ne ha superate di traversìe, mantenendo, a differenza del collega, maggior self control anche nei momenti di maggiore tensione. Il portoghese è tra i profili a cui Aurelio De Laurentiis guarda per il prossimo anno, il percorso europeo che sta facendo con la Roma rappresenta per il patron un valore aggiunto. Fonseca visto come il tecnico che, in caso di qualificazione Champions, potrebbe far riprendere al club quel cammino europeo troppe volte interrotto negli ultimi 14 anni, con un solo picco: la semifinale di Europa League con Benitez nel 2015. Il rapporto del Napoli con l’Europa League è sempre stato piuttosto altalenante.

Fonseca e Gattuso concentrati sul presente ma con lo sguardo al futuro, il portoghese guardato a vista da De Laurentiis: è l’allenatore straniero dell’unica italiana che gioca ancora in Europa".