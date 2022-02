CdM - Solo palestra per Fabian e Osimhen, ma nulla di grave: sono disponibili per Cagliari

Nella giornata di ieri Fabian Ruiz e Victor Osimhen non si sono allenati con il resto dei compagni, ma dopo le fatiche di Europa League si sono limitati ad una seduta in palestra. Ma per la trasferta di Cagliari di domani non dovrebbero esserci problemi e saranno a disposizione di Luciano Spalletti. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Fabian Ruiz e Osimhen hanno svolto un programma di recupero personalizzato in palestra, oggi saranno verificate le loro condizioni, entrambi comunque dovrebbero smaltire i rispettivi problemi per la trasferta sarda. A centrocampo c’è emergenza, Fabian dovrà stringere i denti, in attacco scalpitano Mertens e Petagna e non è escluso che Spalletti possa far partire Osimhen dalla panchina".