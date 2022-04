CdM - Spalletti, a fine stagione servirà chiarimento con ADL: il futuro non è in discussione

Una replica ai commenti di Aurelio De Laurentiis sui cambi: "Fa come altri, ma è troppo facile parlare col senno di poi".

Una replica ai commenti di Aurelio De Laurentiis sui cambi: "Fa come gli altri, ma è troppo facile parlare col senno di poi". E il Corriere del Mezzogiorno racconta di un affondo di Luciano Spalletti con questa risposta. Ma questo non mette in dubbio l'orizzonte comune dell'allenatore e il club:

"Non è al momento in discussione la sua permanenza a Napoli (l’allenatore ha un altro anno di contratto con opzione per il terzo) ma un chiarimento con il presidente De Laurentiis diventerà una necessità al termine della stagione. Spalletti intanto si troverà a costruire una squadra «sua» (le partenze potrebbero essere diverse) e probabilmente vorrà avere voce in capitolo nelle scelte".