L'incredibile duttilità del Napoli di Conte: tutti i moduli utilizzati durante l'emergenza

Il Corriere dello Sport sottolinea la grande emergenza con cui ha dovuto fare i conti Antonio Conte

"La squadra si piega ma non si spezza mai: oltre all’addio (inevitabile) del suo miglior giocatore, dal 24 gennaio in poi è andata in scena una tempesta di sfortuna e infortuni che non s’è ancora placata". Il Corriere dello Sport sottolinea la grande emergenza con cui ha dovuto fare i conti Antonio Conte e la sua capacità di gestirla, anche attraverso l'utilizzo di tanti moduli differenti.

"Eppure, Conte ha dato al Napoli un’immutabile anima da lottatore e mille volti tattici: 3-4-2-1, 4-2-4, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2 o 4-4-2. Ce n’è una per ogni emergenza. E ognuna ha funzionato: mica casuale. La grandezza dell’allenatore, dell’uomo di campo, risiede proprio nella capacità di riuscire a trarre il massimo dalle contingenze: il Napoli non ha il potenziale offensivo dell’Inter, anzi ha il quarto attacco del campionato e Neres, il vero vice Kvara, ne ha giocate solo tre nelle ultime dieci, eppure Conte è riuscito a creare un incredibile equilibrio con la difesa meno battuta dei cinque tornei top d’Europa. Gol subiti: 25. Clean sheet: 16, primato europeo condiviso con la Juve".