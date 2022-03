CdM - Spalletti in versione psicologo: la sua missione con Insigne

Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul tecnico del Napoli,

© foto di www.imagephotoagency.it

“Tocca fare ancora da psicologo ma a Spalletti l’esperienza non manca”. Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul tecnico del Napoli, chiamato a ricaricare le energie mentali di un Lorenzo Insigne scottato dalla disastrosa eliminazione dal Mondiale subita in maglia Italia contro la Macedonia.

"A Castel Volturno oggi pomeriggio ci saranno sia Insigne che Politano, l’ultimo a tornare a casa insieme a Florenzi prima di diramare l’elenco ufficiale dei convocati per la trasferta in Turchia. Spalletti dovrà lavorare sulla testa del capitano azzurro, stimolare la voglia di riscatto, il desiderio di chiudere in maniera brillante la sua avventura napoletana. C’è il rischio concreto che la deludente prova contro la Macedonia possa essere la sua ultima gara in Nazionale, otto mesi dopo il trionfo all’Europeo, la più grande soddisfazione della sua carriera. Mancini dovrà costruire un nuovo ciclo ma tocca a Lorenzo poter cambiare il suo destino, con le ultime otto partite nel Napoli può strappare spazio anche negli impegni di giugno della Nazionale".