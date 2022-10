Cdm su Kvaratskhelia: "Affare incredibile, costava 30mln ma il prezzo scoraggiava tutti"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, elogiandolo, parla di Kvaratskhelia e ricorda la trattativa estiva

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, elogiandolo, parla di Kvaratskhelia e ricorda la trattativa estiva, i soldi spesi, il grande affare fatto dal Napoli grazie all'intuizione del ds Giuntoli: "I 30 milioni richiesti dal Rubin Kazan scoraggiavano le pretendenti. La guerra, il ritorno in patria alla Dinamo Batumi hanno determinato le condizioni giuste per il Napoli: 10,5 milioni di euro e l’ingaggio di 1,2 a stagione per un contratto quinquennale, un affare incredibile".