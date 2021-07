CdM - Svolta Emerson: se rinnova può arrivare in prestito, Giuntoli in attesa

La priorità della campagna trasferimenti del Napoli è il terzino sinistro, Emerson Palmieri, in vacanza in Brasile con la sua famiglia, è il primo obiettivo. Il Napoli attende le mosse del Chelsea. Se i Blues dovessero esercitare l’opzione per allungare il contratto dell’esterno della Nazionale fino al 2023, Giuntoli spingerebbe per la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.