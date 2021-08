Cds - A Genova con Lozano, ma il falso nove sarà Insigne: il piano

Piotr Zielinski salterà quasi certamente la trasferta con il Genoa e toccherà quindi ad Elmas, grande protagonista della prima al Maradona con il Venezia, partire titolare. In attacco, invece, senza Osimhen, squalificato per due turni in attesa del ricorso, il tridente sarà composto da Politano, Insigne e Lozano: secondo il Corriere dello Sport, però, con il capitano a recitare di base da falso nueve e a scambiarsi la posizione con il Chucky. Ieri una buona notizia per Spalletti: Ounas, fermo da un paio di giorni per un affaticamento muscolare, ha smaltito le tossine ed è pronto a saltare sull'aereo che alle 18 porterà la squadra verso la sfida di Marassi.