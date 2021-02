Cds - ADL al fianco di squadra e tecnico in ritiro: per Gattuso ventata d'aria pura

Momento estremamente difficile per il Napoli e Rino Gattuso. Per questo anche prima della sfida alla Juventus, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà vicino alla squadra, come riporta quest'oggi il Corriere dello Sport: "Magari si potrà riscrivere il finale, tagliuzzando qua e là le scene dell’horror già montate, oppure quelle che s’intravedono nell’immaginario collettivo che sa di pessimismo cosmico: e comunque dentro un pallone (di cuoio o di qualche diavoleria moderna) non è possibile guardarci e Gattuso ha scelto di farlo a modo suo, avvertendo come una ventata d’aria pura la presenza di De Laurentiis: c’è da salvare una stagione, con dentro una panchina, e quando la Coppa Italia se ne è andata via, adesso non rimane che aggrapparsi disperatamente alla Champions e quindi al quarto posto ma anche all’Europa League".