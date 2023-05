Cds - ADL ha deciso: tutto su Luis Enrique, ma c'è insidia Psg

Il casting allenatore ha un profilo in netto vantaggio su tutti: De Laurentiis, infatti, ha già scelto Luis Enrique

Il casting allenatore ha un profilo in netto vantaggio su tutti: De Laurentiis, infatti, ha già scelto Luis Enrique come erede di Spalletti. Lucho è in cima alla lista dei nuovi campioni d’Italia ma, come scrive il Corriere dello Sport, l'insidia principale è rappresentata dal Psg alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. Il Chelsea ci ha provato, settimane scorsa, dialogo infruttuoso, rimasto lì tra le brume di Londra.