CdS - ADL spinge per trasmettere la Serie A su Apple per il prossimo triennio: i dettagli

Tra il presidente De Laurentiis e Cook, amministratore delegato Apple ieri a Napoli, c'è un canale aperto già da tempo. Come scrive il Corriere dello Sport, il patron del Napoli starebbe lavorando per spingere la Apple ad entrare nella partita dei diritti tv della serie A, in vista del triennio 2024-27. La Apple ha già un servizio di streaming, con film e serie tv, a cui si è aggiunto pure il baseball Usa, messo a disposizione degli abbonati di tutto il mondo E Apple (magari anche solo per l'estero), se i piani di De Laurentiis avessero successo, sarebbe un’ulteriore variabile, destinata ad alzare il valore dei diritti. Che poi è il vero obiettivo della serie A.