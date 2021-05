CdS - ADL vuole Allegri e non l'ha mai nascosto! Due alternative sono italiane

Max Allegri è in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis per la panchina del Napoli. L'ex tecnico della Juve, scrive il Corriere dello Sport, aspetta il Real Madrid, ma il patron del Napoli, che non ha mai nascosto di averne una considerazione e una simpatia rilevante, spera di poterla spuntare, consapevole delle difficoltà. Per questo valuta due alternative italiane, oltre a quelle straniere, che sono Inzaghi e Spalletti, perfetto per il 4-2-3-1.