Cds - Altro contatto con ADL, Nagelsmann chiede tempo. Da escludere Conceiçao e Thiago Motta

Thiago Motta ha scelto di puntare sul Bologna, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport facendo il punto sulla panchina del Napoli: "Dunque ha provveduto personalmente a eliminare il proprio nome dalla lista relativa alla panchina azzurra. Il presidente ha incontrato Thiago a Roma, ha chiacchierato, registrato e poi ha continuato quello che in questa fase può ancora essere definito un giro di perlustrazione. Peraltro neanche definitivo, in attesa che Vincenzo Italiano, di certo autorevole candidato considerando la stima di DeLa, concluda i suoi prestigiosi e delicati impegni con la Fiorentina".

Dopo Luis Enrique, anche le quotazioni di Sergio Conceiçao sono in netto calo. Diciamo che il tecnico portoghese, non esattamente regista convinto dell’agognato 4-3-3, uno dei parametri fondamentali della ricerca, può ormai considerarsi fuori dall’elenco. Lui come Lucho, ma non come Julian. Nagelsmann: De Laurentiis ha parlato ancora con il tedesco, lo ha chiamato, ma la valutazione del Bayern per liberarlo dal contratto fino al 2026 resta ancora elevata (una decina di milioni). Pista complessa, comunque: Nagelsmann ha chiesto tempo".