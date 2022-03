CdS - Anguissa sarà riscattato: Giuntoli lavora per sconto col Fulham

Ottimo impatto col Napoli, poi qualche stop fisico, ma non ci sono dubbi sulle qualità e sul valore di Frank Anguissa

© foto di www.imagephotoagency.it

Ottimo impatto col Napoli, poi qualche stop fisico, ma non ci sono dubbi sulle qualità e sul valore di Frank Anguissa. L'idea del Napoli non è cambiata, la società riscatterà il centrocampista, a scriverlo nel dettaglio è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "A fine stagione si affronterà il discorso del suo riscatto: o meglio, il Napoli provvederà a saldare al Fulham quel che serve per acquistarne il cartellino. Non è in discussione la conferma di Anguissa, piuttosto il prezzo: 15 milioni di euro è la cifra fissata, ma Giuntoli proverà a limarla".