CdS annuncia la svolta Danilo: "Ha scelto il Napoili, fissata la data del suo arrivo"

Oggi, nel frattempo, dovrebbe essere il giorno della risoluzione del contratto di Danilo con la Juventus.

Oggi, nel frattempo, dovrebbe essere il giorno della risoluzione del contratto di Danilo con la Juventus. Il Corriere dello Sport annuncia una svolta nell'affare che dovrebbe portare il difensore a vestire la maglia azzurra: "È il prescelto per rinforzare la difesa del Napoli. Da tempo. Il fatto è che su di lui sono piombati anche il Brighton ma soprattutto il Flamengo e il Santos. Brasile, casa.

E dunque dubbi, ispirati soprattutto dalla voglia della sua famiglia di rientrare in patria. Danilo, però, sembra deciso: è pronto a scegliere il Napoli e ad aiutare Conte e la squadra a inseguire lo scudetto. Per esperienza, qualità e duttilità è un colpo all’altezza delle ambizioni. Se le cose andranno come spera il club, arriverà dopo la partita con la Juve. Da copione."