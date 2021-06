CdS - Assalto a Fabian: quattro big europee ci pensano, ADL spara alto e rifiuta scambi

Il Napoli si prepara all'estate e sa che ci saranno diverse offerte per i propri big. Tra questi Fabian Ruiz che, secondo il Corriere dello Sport, piace a quattro big europee: Psg, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Si partirà da una valutazione di circa 65 milioni di euro. De Laurentiis, a quanto pare, non vorrà l'inserimento di contropartite. Si aspetta solo offerte cash per privarsi del gioiello andaluso.