CdS attacca Gattuso: "Nella ripresa 9 uomini dietro e una preghiera a Osimhen"

Contro il Cagliari il Napoli paga un atteggiamento troppo difensivo nel finale di gara, con la squadra incapace di dare respiro alla manovra. Questa l'analisi del Corriere dello Sport oggi in edicola, che scrive: "Il Napoli sceglie di complicarsi ulteriormente la vita, quasi volesse riempirla di pathos, e si butta via: in un secondo tempo carico di ansia"

In particolare il quotidiano pone l'accento sulle poche soluzioni tattiche nel secondo tempo: "L’unica soluzione per provare a non bruciare quei cinquanta milioni di euro che pioverebbero con la Champions è la difesa, nove uomini dietro la linea della palla, e poi una preghiera a Osimhen" si legge sul Corriere, che sottolinea le diverse parate decisive compiute da Meret nel corso della gara.